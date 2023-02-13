Свыше полумиллиарда рублей получит Дагестан на развитие туризма

Правительство России выделило более 11 млрд рублей на развитие туризма в регионах в этом году. Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Дагестан из федерального бюджета получит свыше 567,8 миллионов рублей на реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма».

Средства распределены по четырем направлениям: 132,1 млн на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; 81,8 млн на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); 103,9 млн на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма; 250 млн на проектирование туристского кода центра города.

«Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными», — отметил ранее Михаил Мишустин на заседании Правительства России.