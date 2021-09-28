Свыше полсотни тысяч семей Махачкалы получают государственную поддержку на детей

В мероприятиях по назначению и осуществлению государственной поддержки семьям с детьми в подведомственном Минтруду РД Управлении социальной защиты Махачкалы задействовано свыше 50 человек. На текущий период различные выплаты, предусмотренные семьям с детьми, в столице получают более 51 тысячи махачкалинских семей.

В частности, ежемесячное пособие в размере 10 757 рублей, выплачиваемое семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка до достижения им 3 летнего возраста, в настоящее время назначено более 6 тысячам семей. Молодым родителям выплата с января по сентябрь 2021 года включительно произведена в размере свыше 663 млн. рублей.

Как отмечают работники столичного Управления социальной защиты Минтруда РД, больше всего обращений от граждан поступает по выплате, осуществляемой семьям на детей от 3 до 7 лет. Указанная выплата в настоящее время начисляется более 16 тыс. махачкалинских семей. Для того, что бы принять решение о назначении пособия семье, где трое детей, специалистам соцзащиты приходится делать до 50 запросов в различные ведомства, откуда не сразу приходят ответы. Это зачастую вызывает задержку процесса принятия решения о назначении либо об отказе. Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплата назначается на каждого ребенка, при этом сведения обо всех детях указываются в одном заявлении. Пособие на детей получает семья, чей среднедушевой доход (то есть средний доход на каждого члена семьи) меньше прожиточного минимума на душу населения, установленного на дату обращения за выплатой. С 1 января 2021 года введена трехступенчатая система начисления пособия – 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума для детей.

Отметим, что вся информация о мерах социальной поддержки семей с детьми опубликована на официальном сайте Минтруда РД в разделе «Информация».

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