Свыше половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения

Более половины жителей Республики Дагестан уже прошли Всероссийскую перепись населения. Об этом 29 октября в рамках заседания Правительства РД сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Айганат Эфендиева.

По ее словам, жителям республики предоставлены различные варианты для переписи: в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, с помощью непосредственной деятельности переписчиков.

Стоит отметить, что пройти перепись на портале Госуслуг можно с любого мобильного устройства. Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.