Свыше двух тысяч заявлений за два дня от жителей Буйнакска поступило в городскую администрацию

Об этом Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил мэр города Исламудин Нургудаев.

«На 18:00 часов 18 июня 2023 г. от жителей города Буйнакска в администрацию поступило 2 тыс. заявлений об оказании помощи для восстановления нанесенного ущерба.

Обследовано 33 жилых высотных дома, которые получили повреждение кровли.

Также за сегодня обследовано порядка 750 частных домовладений», — сказал Нургудаев.

Выслушав доклад главы города, Абдулмуслимов поручил собрать фото и видео подтверждение по каждому пострадавшему объекту.

Кроме того, для оказания методической помощи в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб и обследования территорий, завтра от ГУ МЧС России по РД выезжает оперативная группа с беспилотными летательными аппаратами.

Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.