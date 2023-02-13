Свыше десятка новых методик лечения пациентов внедрила Республиканская клиническая больница в прошлом году

В 2022 году хирурги Республиканской клинической провели более 13 тысяч различных операций. За год внедрено свыше десятка новых методик лечения, многие из которых проведены впервые не только в Дагестане, но и в СКФО.Их освоили специалисты отделения травматологии и ортопедии, сосудистой хирургии и т. д..

По словам главного врача РКБ, профессор Газияв Мусаев, в 2022 году как и в прежние годы, специалисты медучреждения особое внимание уделяли лечению пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В 2022 году РКБ приобрела современный аппарат, который дает возможность исследовать пациентов с имплантами. В настоящее время завершается установка оборудования.