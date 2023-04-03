Свыше 90% АГЗС в Дагестане имеют лицензии на осуществление деятельности

В Правительстве Дагестана под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Оперативного штаба, в рамках которого выступил зам руководителя Кавказского управления Ростехнадзора по РД Артур Амутинов. По его словам, в республике на сегодняшний день 576 автогазозаправочных станций из 614 имеют лицензии на осуществление деятельности по заправке автотранспорта сжиженным углеводородным газом.

«В составе газонаполнительных станций, зарегистрированных в реестре ОПО в республике, отсутствуют площадки для отпуска СУГ населению», — сказал Амутинов, добавив, что газ населению отпускается с грубыми нарушениями и не соблюдением требований безопасности по эксплуатации бытовых газовых баллонов.