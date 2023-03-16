Нацпроекты в РД

Свыше 836 млн рублей получено на строительство водовода в Казбековском районе

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Сообщается, что сегодня подписано соглашение с Минстроем России о включении социально-значимого объекта водоснабжения «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района» в федеральный проект «Чистая вода».

Провести работы планируется в 2023 — 2024 годах.

Строительство указанного объекта позволит обеспечить питьевой водой жителей 6 населенных пунктов Казбековского района численностью около 30 тыс. человек.

Напомним, что данный вопрос обсуждался в ходе прямой линии с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

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