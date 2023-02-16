Свыше 80 мероприятий проведет «Движение первых» в этом году в Дагестане

Об этом доложила Главе Республики Дагестан председатель дагестанского отделения «Движение первых» Людмила Саидова.

«В общей сложности в план, состоящий из 7 разделов, вошли 82 мероприятия. Это фестивали и слеты, взаимодействие с педагогическим сообществом и родительским крылом нового движения, реализация национальных проектов, участие в федеральных проектах «Движения первых», – рассказала она.

В перечне мероприятий на этот год – конкурс на формирование кадрового резерва движения «Команда первых», Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», Республиканский турнир «Студенческая лига дебатов», республиканский фестиваль «Студенческая весна» для учащихся колледжей, Республиканский фестиваль детства «Старт в лето», военно-спортивная игра «Ополченец», Республиканский конкурс медиастудий «В объективе», Республиканский форум «Амбассадоры добра» и многие другие.