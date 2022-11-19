Свыше 70% собранного в Дагестане винограда отгружено на переработку

Об этом в рамках форума виноградарей и виноделов сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он рассказал, что из собранных в текущем году 268 тонн винограда на переработку отгружено порядка 70 % (188 тонн), при этом основная доля отгружена дагестанским переработчикам, за пределы республики вывезено 11 тыс. тонн.

Среди крупных переработчиков премьер-министр выделил:

АО «Кизлярский коньячный завод» – 39,1 тыс. тонн;

ОАО «Дербентский завод игристых вин» – 33,4 тыс. тонн, в том числе винограда собственного производства – 29,9 тыс. тонн;

ООО «Алвиса» — 22,1 тыс. тонн, а также ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат»;

ЗАО ВКЗ «Избербашский»;

АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания».