Свыше 70% собранного в Дагестане винограда отгружено на переработку

Об этом в рамках форума виноградарей и виноделов сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Он рассказал, что из собранных в текущем году 268 тонн винограда на переработку отгружено порядка 70 % (188 тонн), при этом основная доля отгружена дагестанским переработчикам, за пределы республики вывезено 11 тыс. тонн.
Среди крупных переработчиков премьер-министр выделил:
АО «Кизлярский коньячный завод» – 39,1 тыс. тонн;
ОАО «Дербентский завод игристых вин» – 33,4 тыс. тонн, в том числе винограда собственного производства – 29,9 тыс. тонн;
ООО «Алвиса» — 22,1 тыс. тонн, а также ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат»;
ЗАО ВКЗ «Избербашский»;
АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания».