Свыше 7 тысяч феромонных ловушек установит Россельхознадзор Дагестана в этом году

В Дагестане хорошо развивается овощеводство защищенного грунта. В связи с этим возникает и вероятность заноса на территории республики потенциально-опасных карантинах объектов. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в текущем году планируют осуществить обследование свыше 310 тысяч гектаров земли с применением 7 тыс ловушек.

Сотрудники Россельхознадзора региона настоятельно рекомендуют владельцам тепличных хозяйств проводить проверки на своих территориях, используя также ловушки. Если вы обнаружили новых вредителей нужно срочно обращаться в управление, лабораторию дагфилиала ФГБУ «ВНИИКР», либо позвонить по номеру: 8(8722) 62-16-14.