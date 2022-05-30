Свыше 600 тонн гуманитарной помощи отправилось из Дагестана в Бердянск

Всех участников гуманитарного конвоя поблагодарить и напутствовать перед дальней дорогой на федеральную трассу приехали глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов и глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров. Они выразили слова благодарности партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», волонтерам благотворительного фонда «Чистое сердце», предприятиям, представителям бизнес-сообщества, добровольцам, всем, кто принял участие в благородном деле, откликнулся и оказал помощь, и тем, кто отправится с миссией ее доставить.

Стоит отметить, что по приглашению депутата Государственной Думы РФ Ризвана Курбанова и партии «Единая Россия» в путь отправились главврач Сулакской больницы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Султанали Шахмурадов вместе с коллегой партийцем сердечно-сосудистым хирургом, врачом УЗИ Эльмурзой Моллаевым для оказания медицинской помощи жителям Бердянска.

«В течение нескольких дней мы будем вести прием граждан, проводить обследования с последующим назначением медицинских препаратов. Медикаментами и перевязочными материалами мы обеспечены, везем с собой диагностические аппараты, поэтому каждому обратившемуся постараемся максимально помочь» — говорят молодые специалисты.

Гуманитарный конвой начал свой путь, и в День защиты детей машины с надписями «Своих не бросаем» будут уже в Бердянске, где для самых маленьких станет большим сюрпризом 34-й большегруз – к юному поколению едут детская и спортивная площадки, велосипеды от партии «Единая Россия». Ведь праздник для детей должен оставаться праздником, и его жителям Бердянска подарят дагестанцы.