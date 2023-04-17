Свыше 500 политических и общественных деятелей объединил II Международный женский экономический форум

Мероприятие прошло в Дагестане в минувшие выходные.

Свыше 40 регионов России и 10 стран мира, в том числе: ОАЭ; Индия; Турция; Иран; Узбекистан; Беларусь;

Азербайджан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Казахстан.

Главная тема форума — миссия женщины в развитии общества. Участницы обсудили бизнес, политику, здоровье и туризм, обменялись опытом общественной деятельности и предпринимательства. Особое место в этом году занимало творчество Расула Гамзатова, чьё столетие празднует вся страна.

Видеоприветствие участницам направила заместитель Председателя Совета Федерации России Галина Карелова. Она отметила, что предложения, которые прозвучат в рамках форума в Дагестане, будут учтены при подготовке IV Евразийского женского форума, который пройдёт в следующем году. Кроме того, Галина Карелова поблагодарила Сергея Меликова за поддержку инициатив дагестанских женщин-предпринимателей.

Напомним, организаторы Международного женского экономического форума – Комитет по развитию женского предпринимательства дагестанского реготделения «Опоры России» и женское бизнес-сообщество республики.