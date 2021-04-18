Вакцинация, Общество

Свыше 50 тысяч жителей Дагестана привились от коронавируса

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Как сообщил региональный Минздрав, на 17 апреля вакцину от коронавируса получили пятьдесят одна тысяча триста двадцать два дагестанца. Информация о ходе прививочной кампании оперативно обновляется в разделе «Вакцинация» на портале «Мой Дагестан». В лидеры по числу вакцинировавшихся вышли такие муниципальные образования, как Хунзахский, Докузпаринский районы, Бежтинский участок, пятнадцать процентов жителей которых привиты. Хуже всех вакцинируются Акушинский район, Буйнакск, Хасавюрт. Вакцину в этих муниципалитетах получили три процента жителей.

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