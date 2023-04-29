Свыше 450 каспийских школьников приняли участие в патриотическом флешмобе

28 апреля на главной площади города Каспийска прошел патриотический флэшмоб «Акция памяти», приуроченный к 78‑й годовщине Великой Отечественной войны и СВО. Основная цель – это сохранение вечной памяти о наших героях, которые стояли и стоят на защите нашей Родины.

«Мы должны чтить и передавать патриотическое понимания нашим детям. Хочу отметить, что они большие молодцы, они стараются сохранять вечную память о наших героях», — отметил режиссер Каспийского театра драмы и комеди КвиИн Валерий Капранов.

Особенность данного флэшмоба – это то, что он не похож на другие. Здесь все внимание приковано к театральным постановкам, в которых ребята попытались окунуть присутствующих в тематическую атмосферу.

«Сейчас дети уже выходят на распределенный контур звезды и постараемся сделать все в чистом виде. В программу входит гимн России, выступление победителя международного конкурса «Пробуждая сердца» Тамерлана Хизриева и многое другое», — продолжил режиссер Каспийского театра драмы и комеди КвиИн Валерий Капранов.

По словам организатора данного флешмоба режиссера Каспийского театра драмы и комеди КвиИн Валерия Капранова, в подрастающем поколении должен развиваться дух патриотизма.

Отметим, что помощь в реализации мероприятия оказали управления образования и культуры города, а также администрация.

Источник: https://sreda-company.ru/svyshe-450-kaspijskih-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-patrioticheskom-fleshmobe/