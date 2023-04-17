Свыше 3000 дагестанцев приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдурахман Махмудов посетил открытие регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Мероприятие проходило в Махачкале в историческом парке «Россия – Моя история». Свои вакансии на площадке представили более 80 работодателей Дагестана, среди которых крупные промышленные и торговые предприятия.

«Это масштабное мероприятие направленно на оказание помощи населению в вопросах трудоустройства, выбора профессии и переобучения. Эта площадка поможет соискателям найти подходящую работу, а работодателям подобрать хороших специалистов. Всем, кто сегодня пройдет собеседование и получит работу, я конечно пожелаю успехов и последующего карьерного роста», — прокомментировал зампред РД.

Отметим, что в региональном этапе ярмарки трудоустройства приняли участие 3000 человек и было представлено более 500 вакансий.

Второй — федеральный этап запланирован на 23 июня.