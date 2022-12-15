Свыше 250 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от реализации госимущества

Об этом сообщил премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Правительства республики.

По его словам, в текущем году от реализации государственного имущества в доход республики поступило 256 млн руб. (80 %от плана), в том числе 35 млн руб. – от приватизации.

«Деятельность по управлению и распоряжению республиканским имуществом включает в себя такие направления, как: учет имущества, его закрепление за соответствующими организациями, государственная регистрация права собственности, приватизация, передача земельных участков в аренду и другие направления.

Всего в республике более 450 тысяч единиц учета, это достаточно серьезное хозяйство», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.