Свыше 200 млн рублей выделено на закупку учебников на родных языках в Дагестане

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, говоря о повышении качества преподавания родных языков в школах региона.

«Необходимо подумать, как высвободить время для изучения родного языка в учебном плане образовательных организаций. Хотя бы 2 часа из 3-х возможных.

Нельзя не отметить, что отсутствие в достаточном количестве учебных пособий в школах также затрудняют процесс обучения детей.

Следует проработать вопросы издания и приобретения новых учебных пособий по родным языкам и литературе, истории Дагестана и географии Дагестана», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.