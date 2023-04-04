Свыше 1900 медиков трудоустроились в сёла Дагестана за время реализации программы «Земский доктор/фельдшер»

Как сообщает региональный Минздрав, найти работу на селе в этом году смогут ещё 182 специалиста – 157 врачей и 25 средних медработников.

Для участников программы «Земский доктор/фельдшер» сейчас нет ограничений по возрасту. Главное, чтобы специалист имел соответствующую вакансии квалификацию и желание работать на селе или в малом городе с населением до 50 000 человек.

После оформления врачи, помимо зарплаты, получают единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров «подъемные» составляют 500 и 750 тысяч рублей, соответственно.

Вакантные места ещё имеются. Более подробную информацию можно получить на сайте Минздрава Дагестана.

Отметим, региональное здравоохранение на местах уже значительно пополнилось кадрами как в рамках данной программы, так и благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.