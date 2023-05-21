Свыше 15 тысяч человек стали участниками акции «Ночь музеев» в Дагестане

Музейные учреждения на вечер стали площадками, где слились воедино история и современность.

Тематика акции в этом году — «История и истории».

Гости увидели уникальные предметы палеонтологии, редкие коллекции мастеров ювелирного искусства, посетили десятки увлекательных мастер-классов по народным художественным промыслам и послушали музыкальные представления прямо в музейных залах.

Особой программой порадовали самых маленьких участников. Массу положительных эмоций ребятам доставил аквагрим, они сделали первые шаги на творческом пути в ходе мастер-классов по ковроткачеству, живописи и оригами.

Большое внимание музейной ночью уделили 100-летию поэта Расула Гамзатова. В коридорах учреждений посетителей сопровождали его архивные фотографии и отрывки из стихотворений. А артисты исполняли песни, положенные на слова народного поэта.

Ночь культурного единства собрала в своих стенах не только дагестанцев. К акции с удовольствием присоединились гости из других регионов страны, желающие погрузиться в многогранный мир культуры и искусства дагестанского края.