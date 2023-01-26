Свыше 100 заявок поступило в рамках акции «Читаем Расула»

За 5 дней с начала объявленной Правительством Республики Дагестан в честь празднования 100 — летия со дня рождения Расула Гамзатова акции более 100 дагестанцев отправили свои видеоролики с чтением произведений дагестанского поэта.

Напомним, что лучшие видео премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов выберет лично и наградит отличившихся.

Условий для участия несколько: прочитать любимое произведение, разместить видео в соц.сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на эл. адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции» и контактными данными.

Отметим, что заявки поступают не только от жителей Дагестана, но и с разных уголков мира.