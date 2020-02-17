Связующая нить прошлого с настоящим

На уроках педагоги говорят о том, что история – это наука о прошлом. А для меня это особый мир, куда стремишься погрузиться и узнать ответы на интересующие вопросы. Как ни странно, знание прошлого дает многие ответы на настоящее.

Исторические вехи с их перепетией и баталиями предстают передо мной живой картинкой. У каждой эпохи для меня есть свой аромат. Древняя Греция – жасмин, Китай – лотос, а XX век с запахом пороха.

Великая Отечественная война – особый период. Мне всегда были интересны поля Второй Мировой, так как она затронула моих прадедов и дедов, некоторые из них отдали жизнь за Победу, другие вернулись с фронта домой с безмолвной памятью о погибших товарищах. Их единила память о тех ужасных событиях, оставляя в сердце монотонный крик: «Лишь бы не было войны». Эта тема стала центром моего сочинения на районной олимпиаде по истории. Ее итоговые результаты позволили мне, одинадцатикласснице Габибуллаевой Асият, принять участие в региональном этапе Олимпиады по истории.

С пятого по шестое февраля более ста человек соревновались в своих знаниях на историческом факультете ДГУ. Старт мероприятия произошел в 10 часов.

По завершении предварительной регистрации учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов поприветствовали представители факультета. После формального знакомства олимпиада стартовала.

В моей работе мне попались вопросы о концлагерях времен ВОВ, о Средних веках, исторических личностях и научных достижениях. Обилие терминологии и дат требовало от учеников предельной концентрации и логического мышления.

Второй этап интелектуального соревнования состоял из творческой работы. Мои измышления были по поводу высказывания Г.К.Жукова касаемо Битвы за Берлин. Эта важнейшая битва ознаменовала конец Великой Отечественной войны. После завершения олимпиады учащиеся со своими педагогами отправились в исторические центры столицы республики.

Мой учитель Зухра Ахмедовна Мусаева большое внимание уделяет тому, чтобы учащиеся воочию знакомились с историческими памятниками. Периодически она организовывает для нас поездки в музеи. Например, литературно-мемориальный дом-музей Сулеймана Стальского, музей Гасана-эфенди Алкадарского, цитадель Нарын-Кала и т.д.

Эти центры оставляют посетителя наедине с историей, любой камень, сооружение или артефакт объединяют временной нитью года и столетия. Каждый юный историк мечтает стать Шлиманом и открыть свою Трою, не только ради себя, а ради всего настоящего и будущего.

Асият Габибулаева, ученица 11 класса Тпигской СОШ