Святослав Ельменский: «Я из семьи военных, это и определило мой выбор»

Без специалистов связи в открытом море никак не обойтись. Ведь именно от них зависит выполнение той или иной задачи.

Командир боевой части отделения связи Каспийской флотилии старший лейтенант Святослав Ельменский отмечает: «На флоте есть поговорка «Потеря связи есть потеря управления». От связистов зависит очень многое, ведь в считанные минуты мы налаживаем любую поломку. От нас зависит соединение корабля с берегом, обеспечение его эффективных действий».

Святослав Ельменский окончил морское училище в Калининграде, затем Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ушакова.

«Я из семьи военных, это и определило мой выбор.

Во время учебы несколько раз участвовал на парадах Победы в Москве, совершил дальний поход по маршруту Севастополь-Канарские острова-Африка. В этом походе я окончательно понял, что корабль – это мое место службы. После учебы было распределение на Каспийскую флотилию».

А недавно старший лейтенант Святослав Ельменский вернулся с зоны проведения специальной военной операции. Нюансов службы раскрывать не стал, так как всем понятно: связь – дело секретное!