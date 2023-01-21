Сегодня наши военнослужащие продолжают Великое дело дедов и прадедов, сражавшихся с нацизмом. Наши военнослужащие мужественно защищают свое Отечество и невольно вспоминаются слова великого писателя И.А.Шолохова: – «Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать».

Наши российские солдаты мужественно выполняют сегодня задачи специальной военной операции. Они являются примером для подражания нашей молодежи, которые учатся у наших военных любить свою Родину, ставить ее интересы выше своих, героически сражаться и побеждать.

Сегодня мы не можем не гордиться нашими доблестными земляками, братьями Эмиром и Муратом Тангаевыми, которые как и многие добровольцы в эти дни находятся в зоне СВО.

Родились и выросли братья в селе Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана в большой многодетной семье Тангаевых, где для них примером был и остается их отец Асанбий, который более 20 лет проработал военным в воинской части, и на сегодняшний день является ветераном военной службы. Также для этих ребят подвиг их дедушки, ветерана Великой Отечественной войны Абу Бекмурзаева и его судьба стали примером служения Родине.

Эмир и Мурат, как и все их сверстники с малых лет посещали спортивные секции, росли трудолюбивыми, честными. Были одними из примерных учеников школы имени Кадрии. У каждого из них была своя мечта: Эмир мечтал стать военным, а Мурат с малых лет представлял себя медицинским работником. Пришло время сбыться их мечте.

По окончании школы Эмир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Окончив учебу в артиллерийской академии с отличием он устроился работать в военную часть, расположенную в городе Троцкое Оренбургской области. Получил звание старшего лейтенанта. В 2019 году Эмир женился, сегодня у него растет прекрасная дочь Амилия, которой исполнилось 3 года.

Его младший брат Мурат также твердо шел к своей заветной мечте. После окончания учебы в школе Мурат Асанбиевич поступил в Кисловодский медицинский колледж. После учебы в колледже он работал в психоневрологическом диспансере в городе Кисловодске. Мурат проходил военную службу в г. Шахты Ростовской Области. После службы устроился медбратом в Сургутский психоневрологический диспансер. В 2021 году женился. У Мурата с Фаридой растет сын Муслим.

Когда была объявлена частичная мобилизация Мурат в сентябре отправился в зону СВО. Вслед за ним в ноябре отправился защищать рубежи нашей Родины и Эмир. Больше всех за своих сыновей переживает мама. Она молится за своих сыновей, которые в эти дни находятся в Луганске и Херсонской области, где выполняют свой священный долг перед Родиной. Гульмира с замиранием сердца ждёт от них добрых вестей. Ей было очень тяжело провожать двоих сыновей туда, где идут боевые действия, но материнское сердце понимает, что сыны Отечества являются защитниками своей Земли.

Гордятся своими братьями – защитниками Отечества и их младшие братья Ислам с Амиром, которые, всячески поддерживают своих родителей. В этом году Ислам заканчивает школу, по окончании которой он тоже мечтает стать военным.

В семье Тангаевых возвращения Эмира и Мурата все ждут с нетерпением. Мы тоже желаем вернуться нашим ребятам с долгожданной Победой.

Источник: Голос степи