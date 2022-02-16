«Своё дело — лучший способ стать хозяином своей жизни»

Так говорит о себе предприниматель крестьянского (фермерского) хозяйства станицы Преображенская Волгоградской области, выходец из Агульского района Руслан Шабанов, чьё хозяйство вот уже с 2015 года идёт по пути развития.

На днях глава МО «Агульский район» Закир Гусейнович Каидов и управделами администрации Гаджи Шабанов организовали выездную встречу с нашим земляком. В ходе встречи Руслан поделился информацией о состоянии своего хозяйства, грандиозными планами и о дальнейших перспективах развития.

Руслан Мирзабекович родился в 09.06.1971 г. В 1987-м, окончив среднюю школу, трудился в колхозе «Путь Ленина» методистом по спорту. После службы в армии молодой Руслан нашёл своё призвание в крестьянском хозяйстве, упорно трудился, несмотря на то, что в сельском хозяйстве работать непросто и результат виден не сразу.

Начиная с 1991 по 2000 годы Руслан работал в должности заместителя директора колхоза «Путь Ленина». А с 2000 по 2015 годы работал в должности заместителя директора ООО «Агро-продукт».

Но в сердце не переставала жить мечта о том, чтобы работать для себя и дать работу своим односельчанам. Так, с 2015 года и по сей день он является индивидуальным предпринимателем в сельском хозяйстве, отрасль — животноводство и растениеводство.

В хозяйстве имеются 700 голов крупного рогатого скота, из них дойного стада — 460 голов. Более того это постоянные рабочие места для 17 человек и дополнительные на время сезона полевых работ.

Во время беседы Закир Каидов пожелал молодому предпринимателю успешного ведения своего дела, материального благополучия, налаживания новых прочных партнёрских связей, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Источник: Пресс-служба Агульского района