Свой 99-й день рождения празднует ветеран ВОВ Ильяс Казиханов

Сегодня его поздравить пришли первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев и заместитель Эмилия Раджабова.

В гости к ветерану приехал и председатель Совета ветеранов г. Махачкалы Ферезула Кахриманов.

С самого утра и до позднего вечера поздравить почетного гражданина Махачкалы полковника Казиханова приходят друзья и знакомые, родные, близкие, соседи.

Администрация города Махачкалы во главе с исполняющим обязанности руководителя столицы Ризваном Газимагомедовым, депутатский корпус, аппарат администрации и все её структурные подразделения поздравляют Ильяса Батырхановича!