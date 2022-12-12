Своими планами на посту мэра Махачкалы поделился Ризван Газимагомедов

И.о.мэра города Махачкалы в число наиболее приоритетных выделил те вопросы, которые должны быть решены до конца текущего года. В частности, речь идёт о завершении капитального ремонта в трёх городских школах. В общей сложности ремонтные работы продолжаются в четырёх образовательных организациях Махачкалы.

По словам Газимагомедова, с нового года в этих организациях должен начаться полноценный учебно-воспитательный процесс. Другой важной темой для столицы Дагестана остаётся организация пассажирских перевозок в городе и общественном транспорте.

«Необходимо детализировать генеральный план. Тот план, что у нас есть не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Он очень поспешно принят. Многие моменты необходимо актуализировать», — сказал мэр.

Кроме того, по словам Газимагомедова, будет продолжаться борьба с незаконной застройкой.