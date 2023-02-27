Своевременное кассовое освоение бюджетных средств – основная задача органов власти!

В своем выступлении на Оперштабе, премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в очередной раз обратил внимание руководителей органов власти на необходимость обеспечения своевременного и полного освоения финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм.

«Органами исполнительной власти республики разработаны планы-графики финансирования. Необходимо обеспечить своевременное исполнение всех мероприятий, отраженных в них.

Своевременное кассовое освоение бюджетных средств обеспечит максимальный их запуск в экономику Дагестана, так как каждый рубль является вкладом в строительство необходимых нам школ, детских садов, больниц, реконструкцию сферы ЖКХ, создание предприятий и новых рабочих мест и так далее. Сегодня это одна из основных наших задач», — подчеркнул он.

Глава кабмина также отметил, что для осуществления своевременного освоения средств необходимо грамотно запланировать и закупочную деятельность, а также напомнил, что все конкурсные процедуры должны быть завершены в первом полугодии.