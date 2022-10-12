Своевременная мера поддержки семей мобилизованных дагестанцев

Комментируя решение Главы РД Сергея Меликова о единовременной региональной выплате семьям мобилизованных дагестанцев по 100 тысяч рублей, главный редактор газеты «Молодежь Дагестана», журналист Рамазан Раджабов считает: «Своевременная мера. Чтобы люди чувствовали заботу государства. Семьи мобилизованных, лишенные поддержки мужчины должны быть под опекой. Особенно важна мера по освобождению родителей детей, мобилизованных от платы за услуги в садиках. Многие ходят в частные сады из-за нехватки мест в государственных дошкольных учреждениях. Платить за это в условиях, когда основной добытчик находится в зоне СВО, семьям будет нелегко. Сейчас главное, чтоб на местах работа была правильно организована. Чтоб эти люди получили льготы своевременно и в полной мере. Любое доброе начинание может быть испорчено некомпетентностью исполнителей. Тут надо власти жестко контролировать этот процесс».

Кроме единовременной выплаты семьям мобилизованных по 100 тысяч рублей, очень социально значимо озвученное Главой Дагестана решение из 5 пунктов по льготам семьям этой категории.

Социальная защита семей мобилизованных граждан, как на федеральном уровне, так и на региональном — это хорошая морально психологическая и материально значимая поддержка семей государством. Похвально то, что и власти региона на местах берут на себя ответственность перед семьями граждан, которые по призыву государства стоят в первых рядах защиты интересов своей Родины.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»