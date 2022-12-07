Свидетельство тесных добрососедских отношений

6 декабря в рамках рабочей поездки Главы Дагестана в Республику Азербайджан состоялась его встреча с президентом государства Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения Москвы и Баку успешно развиваются, отметив важность взаимных визитов и результативных встреч, напомнил об исторических связях между народами, существовавшими на протяжении веков и, укрепившимися в современный период. Он выразил уверенность, что визит Сергея Меликова в Азербайджан будет способствовать расширению сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.

Встреча руководителей двух дружественных республик Ильхама Алиева и Сергея Меликова свидетельствует о тесных и добрососедских отношениях между двумя странами — Россией и Азербайджаном

Многовековые исторические связи между народами Азербайджана и Дагестана очень важны для России и АР на современном этапе мирового геополитического переустройства.

Глава Дагестана С. Меликов на встрече подчеркнул, что азербайджанцы «живут единой семьей» с представителями других народов в Дагестане.

Президенту Азербайджана в качестве памятного подарка была вручена скульптура, изображающая всадника с ребенком на руках, находившаяся в кабинете видного советского и азербайджанского государственного и общественного деятеля Азиза Алиева, которая ему была подарена от имени старейшин Дагестана. Эта работа отныне будет находиться в рабочем кабинете главы азербайджанского государства.

Отметим, что Азиз Алиев руководил Дагестаном в 1942-1948 годах и приходится дедом по матери нынешнему президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе встречи глава государства отметил, что АР успешно сотрудничает с рядом регионов РФ, в том числе и с Дагестаном, подчеркнув при этом, что налаживание взаимодействия с Дагестаном способствовало расширению сотрудничества Азербайджана и с другими регионами.

Дагестанские и азербайджанские предприниматели и бизнес заинтересованы в сотрудничестве в торговой сфере. Республике Дагестан и Азербайджанской Республике есть что предложить друг другу. Это позволит соседним странам интегрировать экономику, расширить торговую сеть и соответственно, обмениваемся не только товарами, но и культурой и традициями.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»