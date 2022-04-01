Светлана Гасанова: «Главная цель, к которой мы стремимся, — это реальная помощь людям»

Прокуратура, как надзорный орган, выполняет важнейшую в обществе функцию контроля за соблюдением закона во всех уровнях и сферах жизни граждан. Надзор за соблюдением прав и свобод каждого человека является основой развития демократического общества. В Агульском районе в конце 2021 года прокурором назначена С.В.Гасанова. За истекший период времени Светлана Вагифовна смогла оценить ситуацию в муниципалитете и поделилась своим мнением с читателями газеты «Вести Агула».

— Светлана Вагифовна, вот уже более 3-х месяцев прошло как Вы назначены прокурором Агульского района. Можно сказать, что прошло 100 дней прокурора Гасановой С.В. Как Вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в районе и состояние преступности?

– Если говорить о состоянии преступности в районе, то нужно отметить, что тяжкие и особо тяжкие преступления, включая направленные против личности, характерные для больших по численности населения территорий, в районе не совершаются. То же самое можно сказать и про подростковую преступность. Что касается социально-экономической составляющей, то здесь много задач и проблем, которые предстоит решать. В первую очередь, создание комфортных условий для жителей села. Состояние автомобильных дорог, водоснабжения и водоотведения, сферы обслуживания и многие другие вопросы требуют максимального приложения усилий.

– Начало Вашей служебной деятельности в должности прокурора Агульского района в 2022 г. совпало с юбилейной датой – 300-летием со дня образования Российской прокуратуры. Скажите, какие приоритеты у прокуратуры района в текущем году?

— Да, Указом Петра 1 о реформе Сената от 12 января 1722 г. были учреждены должности генерал-прокуроров и обер-прокуроров. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Приоритеты определены в организационно распорядительных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Республики Дагестан. Основные усилия прокуроров будут сконцентрированы на вопросах защиты социальных прав граждан, прежде всего в сфере оплаты труда, занятости, медицины. В поле нашего зрения обеспечение законности в жилищно-коммунальной сфере, в области охраны природы. Под особым контролем – соблюдение прав социально незащищенной категории населения: ветераны, инвалиды, несовершеннолетние, многодетные семьи и малоимущие граждане. Продолжим надзорное сопровождение национальных проектов, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией и так далее. Надзорная деятельность прокуратуры многогранна. При этом хочу отметить, что лично для меня одним из приоритетных направлений надзорной деятельности продолжает оставаться прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. В организации данного вида надзора мы ориентированы, в первую очередь, на безусловную реализацию принципа приоритета интересов детей и их благополучия.

– Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, чтобы работать в органах прокуратуры?

– Инициатива, настойчивость, целеустремленность, коммуникативные и организаторские способности, ответственность, решительность, чувство справедливости – это некоторые качества, но далеко не все, которыми должен обладать каждый сотрудник прокуратуры.

– Светлана Вагифовна, позвольте полюбопытствовать: стать прокурором было Вашей мечтой?

– Да, стать прокурором была моя мечта. Как и многие молодые люди, обучаясь еще в школе, будучи старшеклассником, я выбрала эту профессию. Хотя, родители убеждали меня в том, что это не женская профессия. В 1990 г. окончила Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И. Курского, ныне это учебное заведение называется Саратовской Академией Права. В этом же году по окончании института начала свою служебную деятельность в органах прокуратуры. Работала на различных должностях – следователя прокуратуры, прокурора отдела прокуратуры Республики Дагестан, первого заместителя прокурора г. Каспийска, помощника прокурора Республики Дагестан.

— К Вам, порой как к самой последней инстанции, обращаются люди с проблемами и жалобами. Какой характер, зачастую они носят?