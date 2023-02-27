Свердловская область и Дагестан договорились о сотрудничестве в разных сферах

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах общества.

Так, в торгово-экономической сфере стороны будут способствовать осуществлению взаимных поставок важнейших видов продукции и услуг между субъектами. В сфере науки и технологий планируется оказать содействие обмену научно-техническими разработками в наукоемких отраслях.

Кроме того, соглашение содержит в себе пункты касательно ЖКХ, сельского хозяйства, а также касательно сферы обращения с ТБО. Соглашение рассчитано на пятилетний период.