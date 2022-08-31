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Свалки в Дагестане не должны гореть

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Вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудили на совещании под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова, где особый акцент был поставлен на недопущение возгорания свалок. Большинство возгораний в текущем году возникло на городских свалках Хасавюрта, Дербента и Каспийска. Устраняют очаги возгорания Минприроды РД или МБУ Махачкала-1.

Одним из способов борьбы с проблемой является профилактика — засыпка воспламеняемых очагов грунтом. Также рекомендовано не допускать на территорию свалок посторонних, ввиду поджогов.

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