Супруги — животноводы

Многие люди старшего поколения отдавали свои молодые годы на благо и процветание нашего района и старались обеспечить безоблачное будущее своим детям и внукам. Многих из этих людей уже нет в живых, но о них сохранилась память.

Однако остались люди, которые с улыбкой на лице и со спокойной душой наслаждаются плодами своих трудов. Одна из них — многодетная мать, Гасанова Хадижат Джамалудиновна. Уроженка села Хутхул Агульского района, родилась 19 сентября 1952 года.

Окончив Тпигскую среднюю школу, молодая девушка поступила в Кулинарное училище города Ростова, через два года, в 1973 году, окончив училище, Хадижат Джамалудиновна начала работать поваром в ресторане. Однако проработала там недолго. Через год, в 1974 году, вернулась на свою малую родину и устроилась дояркой. В то тяжелое время, профессия доярки считалась одной из самых уважаемых, но и одной из самых трудных. В 1975 году вышла замуж.

Ее будущий муж, Гасанов Гасан Гасанович родился 14 марта 1949 в селе Хутхул. Трудно было людям в послевоенные годы, еще сохранились отголоски самой страшной войны в истории. В 1971 году он поступил в Дагестанский сельскохозяйственный институт, который окончил через 5 лет, в 1976 году.

Работал Гасан Гасанович на МТФ, бригадиром, зоотехником, а также в сельхозе «Тпигский». За добросовестную работу был отмечен многочисленными грамотами. Умер Гасан Гасанович 31 августа 2015 года.

Эти люди обеспечили для нас светлое будущее, а наша задача — сохранить его и передать нашим детям.

Расим Гучудадов