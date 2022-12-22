Общество

Супруга участника СВО из Гумбетовского района поблагодарила Сергея Меликова за поддержку

Оставить комментарий

Супруга участника СВО на Украине из села Мехельта Гумбетовского района Шарудина Магомедова Асият Тайгибова поблагодарила республиканские и муниципальные власти за выплаты и поддержку.

«Выражаю огромную благодарность Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову за предоставленную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. В нашей семье трое маленьких детей, и эта поддержка нам будет кстати», – сказала Асият Тайгибова.

Слова благодарности прозвучали и в адрес главы Гумбетовского района Галипа Галипова, который отправил в зону спецоперации зимнюю форму, посылки и письма для защитников Отечества.

Также читают:

Большой исторический тест на знание истории Велико...
Представителям НКО Дагестана рассказали о возможно...
С Днем знаний Артём Бичаев поздравил учеников школ...
Процент вакцинированных в Агульском районе приближ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.