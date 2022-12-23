Супруга мобилизованного из Ногайского района поблагодарила за поездку в Москву

С 19 по 22 декабря 8 семей из Дагестана с детьми военнослужащих, находящихся на СВО, увидели предновогоднюю Москву. Дети в основном выехали с мамами и бабушками.

Для семей мобилизованных и добровольцев со всей страны в Москве профессиональные гиды и волонтеры провели новогоднюю туристическую программу «Зимняя сказка», семьям рассказали историю создания Кремля и здания МГУ имени М.В. Ломоносова, они прогулялись по парку Зарядье, Политехническому музею и осмотрели украшенные к новогоднему празднику центральные улицы столицы.

Когда уже, сегодня семьи вернулись домой в Дагестан, то детей ждали новогодние подарки Благотворительного фонда «Чистое сердце».

В этой группе была и семья мобилизованного из села Орта-Тюбе Ногайского района Абубекерова Замира. Его супруга Земфира с двумя детьми поделилась впечатлениями от поездки.

— Детям все понравилось. Дети, да и я сама были впервые в Москве. Мы были в Измайловском парке, на Красной площади, на Воробьевых горах, в музеях. Особенно детей впечатлил музей космонавтики. Дети очень довольны, а когда мы вернулись в Махачкалу, то в аэропорту нас встретили и детям новогодние подарки дали. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за поездку. Мы уже нашему папе отправили фотографии из Москвы. Он тоже сказал, чтобы я поблагодарила от его имени организаторов. Дети надолго запомнят эту действительно сказочную поездку, — сказала супруга мобилизованного.

Источник: Голос степи