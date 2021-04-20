Сунаханум Курбанова о строительстве новой школы в Хутхуле: «Весь педагогический коллектив очень рад этим начинаниям»

19 апреля врио Главы Республики Дагестан прибыл с рабочим визитом в Агульский район. Приезд руководителя региона в муниципалитет произошел впервые, что стало для жителей Агульского района очень важным событием.

В районе Сергей Меликов осмотрел учреждения культурной и общеобразовательной систем. По ряду из них приняты ключевые решения. В селе Хутхул Сергей Меликов осмотрел новый Культурно-досуговый центр. Объект был сдан в эксплуатацию второго февраля 2020 года, а его строительство проводилось в рекордно короткие сроки.

За совсем недолгий период работы новый клуб стал культурным центром села, сюда приходят люди самых разных возрастов и профессий для того, чтобы с пользой провести свой досуг. В их числе и дети, для которых здесь проводится активная кружковая деятельность. Во время осмотра Сергей Меликов дал ряд поручений о возведении в селе Хутхул новой школы.

По словам директора МКОУ «Хутхульская СОШ» Сунаханум Курбановой, коллектив принял эту новость с большим воодушевлением. Строительство новой школы, а также нового парка и клуба создадут культурно-образовательный центр села.

Сунаханум Велибеговна отмечает: «Данная новость стала для нас абсолютно неожиданной. Весь педагогический коллектив очень рад этим начинаниям, уже стартовали мероприятия по подготовке проектно-сметной документации, и это дает нам надежду на то, что в предельно короткие сроки наши дети сядут за парты в новой современной, уютной, просторной школе».

Учителя разделяют это настроение, они искренне рады, что для учащихся и педагогов Хутхула будет построено новое здание школы, отвечающее всем современным требованиям. Магомедова Гава Курбановна, проработавшая в этой школе почти пятьдесят лет, говорит о том, что новая школа подарит новые силы и ученикам, и учителям, потому как комфортные условия работы всегда стимулируют человека на достижение новых высот и решение новых задач.

Ответ на вопрос о новой школе не дают только ученики, они, наоборот, начинают задавать свои: а будет ли спортзал, а сколько этажей? Все потому, что дети в ожидании и неверии прекрасного чуда, которым станет новая школа.

Алена Магомедова