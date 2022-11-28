Сумма обеспечения дневным питанием 1 ученика может быть увеличена с 61 до 89 рублей

По словам министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, выделение средств на финансирование горячего питания обучающихся 1-4 классов осуществлялось исходя из расчета 61 руб. на 1 ученика в день.

«В целях обеспечения повышения качества питания, в 2022 году Министерством были внесены изменения в действующее постановление Правительства РД от 09.10.2020 № 216 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Дагестана из республиканского бюджета РД на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях» в части увеличения стоимости питания позволяющее муниципалитетам увеличивать стоимость питания на одного учащегося до 89 рублей в рамках образовавшейся экономии средств», — сообщил руководитель ведомства.