Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

Педиатр ЦРБ Гумбетовского района Султанай Омарова выступила с обращением к жителям муниципалитета привить детей от кори.

«Уважаемые жители Гумбетовского района! Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори. Чтобы сформировать у подрастающих поколений стойкий иммунитет против этой опасной инфекции, необходимо привить детей от данного заболевания. К сожалению, в Дагестане участились случаи заражения детей корью, если не принять срочные и неотложные меры, ситуация может стать еще хуже. Призываю проявить заботу о детях, привить их от кори, беречь здоровье своих детей и здоровье окружающих», – говорится в обращении детского врача Султанай Омаровой.