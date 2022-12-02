Султан Хамзаев запустил открытый конкурс на должность помощника депутата Госдумы

По итогам года работы в должности Депутата Государственной Думы ФС РФ Султан Хамзаев отметил качественный рост профессиональных качеств своих помощников на общественных началах, их развитие в разных направлениях.

«Помощники стали единой, сильной командой, дающей опору в работе, а приобретаемые ими навыки только усиливают наше общее дело. Многие активные люди продолжают изъявлять желание стать частью команды, быть моими помощникам. Учитывая это, запускаю новый конкурс на Должность помощников Депутата Государственной Думы ФС РФ на общественных началах. Отбираем 10 человек», – заявил Хамзаев.

Критерии отбора:

1. Совершеннолетие;

2. Гражданство России и отсутствие другого

гражданства;

3. Наличие высшего образования;

4. Отсутствие судимости;

5. Опыт волонтерской и общественной деятельности;

6. Приветствуется опыт работы в органах исполнительной и законодательной власти.

Для участия необходимо:

1) до 15 декабря написать на почту: sultan@duma.gov.ru.

2) Записать видеоролик продолжительностью до 2 минут, опубликовать в своих социальных сетях, отметив почему вы хотите стать помощником депутата и как вы видите работу помощника депутата?

Отправить ссылку на почту: sultan@duma.gov.ru

«Дальше, мы проведём Онлайн-собеседование в прямом эфире и определим наиболее достойных кандидатов. Считаю, что это будет честный конкурс, где каждый желающий сможет заявить о себе. Сразу после январских праздников подведем итоги!» — написал Султан Хамзаев в телеграм-канале.