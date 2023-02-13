Общество

Султан Хамзаев: «Я знаю, что в критические моменты только настоящий мужчина может взять на себя дополнительную ответственность»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о поддержке главой Дагестана бойцов и их семей. «Сергей Алимович Меликов – боевой генерал. Он знает, что такое боевые действия, какая помощь нужна бойцам в первую очередь. Под его руководством осуществляется системная работа как по помощи нашим ребятам, замечу, которые служат в частях по всей России; так и по поддержке их семей дома!

Я знаю, что в критические моменты только настоящий мужчина может взять на себя дополнительную ответственность. Поверьте, с момента начала СВО у Главы Дагестана было много вызовов. И этот фронт работы, который бы не потянул ни один республиканский чиновник, он полностью закрыл за собой!» — отметил парламентарий.

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