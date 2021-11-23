Султан Хамзаев: «Выступаю за самую жёсткую ответственность!»

Так депутат Государственной Думы прокомментировал пакет поправок, внесённых в нижнюю палату парламента, в целях ужесточения ответственности для нарушителей на дорогах. По словам Султана Хамзаева, каждый выявленный на дороге в состоянии алкогольного опьянения должен быть привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, депутат привёл пример ДТП на Кутузовском проспекте города Москвы, унёсшего жизни двух человек, а также привёл статистику дорожно-транспортных происшествий за последние семь дней в Дагестане. За неделю в республике зарегистрировано 25 ДТП в том числе и с летальным исходом.

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