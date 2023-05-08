Султан Хамзаев выступает за повышение возрастного порога при продаже алкоголя

Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

«На протяжении последних десяти лет продвигаю инициативу повышения возрастного порога при продаже алкоголя, с 21 года. Это важная социальная инициатива, направленная на укрепление страны, особенно в части демографии.

В подобных инициативах нужно не боятся быть смелыми. Мягкотелости быть не должно, когда речь касается защиты наших детей.

Минздраву нужно также настаивать на конкретной позиции, не предлагая не работающие полумеры. Вопрос слишком острый и принципиальный.

Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки.

Частичный запрет продажи алкоголя с 21 года, предложенный Минздравом, это не лоббизм, но полумера. Пиво, водка, вино – все алкоголь, нет разницы!

Главный аргумент так называемых противников был: служить с 18 можно, а пить нельзя? На минуту, теперь уже будут служить с 21-го года.