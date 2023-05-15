Султан Хамзаев встретился с Ибрагимхалилом Гаджиевым

В Москве Депутат Госдумы Султан Хамзаев встретился с героем специальной военной операции Ибрагимхалилом Гаджиевым. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в телеграм.



«Как Вы знаете наш отважный военнослужащий, кавалер Ордена Мужества в сражении за Донбасс получил тяжелое ранение лица и баротравму. Ибрагимхалилу была оказана и до сих пор оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Также хотел бы отметить, наш Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов всегда говорит, что Дагестан должен стать одной большой семьей, в которой чужих проблем не бывает. По поручению Сергея Алимовича Ибрагимхалил получает дополнительное медицинское сопровождение в одном из лучших медучреждений страны! Хороший пример некоторым чиновникам, как нужно относится к героям, ветеранам СВО. Адресно и точечно помогать и поддерживать всеми силами, уходя от бюрократии и пустых слов», — написал депутат.