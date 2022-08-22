Султан Хамзаев всем рекомендует горный дагестанский мёд

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, находясь с рабочим визитом в Агульском районе, встретился с членами ассоциации пчеловодов РД.

«Мы обсудили, что действительно беспокоит пчеловодов, их актуальные вопросы и возможные решения проблем», – сообщил Султан Хамзаев по итогу встречи.

Депутат отметил, что вкусный дагестанский мёд известен по всему миру, а во всех последних состязаниях пчеловоды из Дагестана лидируют в качестве продукции по России.

Султан Хамзаев пообещал, что ни за один закон, который связан с трудом пчеловодов, он не будет «голосовать до обсуждения с людьми, которые работают реально в полях». Законодатель также отметил, что участники встречи договорились о совместных шагах по развитию пчеловодства в Республике Дагестан.

«Всем рекомендую горный дагестанский мёд. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наш мёд стал брендом, визитной карточкой нашей республики!», – заявил Хамзаев.