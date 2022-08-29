Султан Хамзаев: Всегда с удовольствием приезжаю в гости к моему брату Муртазали Гасангусейнову

При поддержке Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в селе Гоор-Хиндах состоялся волейбольный турнир памяти братьев Гасангусейновых.

«Вместе с Муртазали Гасангусейновым второй год организовываем турнир по волейболу памяти его сыновей, братьев Наби и Гасангусейна. Сотни молодых ребят съезжаются в Гоор-Хиндах Шамильского района и радуют Муртазали своими положительными эмоциями и красивой игрой. С каждым годом турнир становится более представленным и результативным. Все больше людей хотят принять участие в этом значимом событии», – отметил Султан Хамзаев.

Парламентарий также сообщил о перспективах развития турнира: «Будем делать так, чтобы каждый год турнир пополнялся новыми участниками, а инфраструктура села и района активно развивалась».

Хамзаев пожелал всем участникам мероприятия хорошего волейбола и прекрасных летних дней в родном селе Гасангусейновых!