Султан Хамзаев в Ногайском районе посетил строящуюся школу на 100 мест

Сегодня, 12 марта, в рамках рабочего визита в Ногайский район, депутат Государственной Думы Султан Хамзаев посетил возводимую школу в селе Батыр-Мурза. В поездке его сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, председатель райсобрания муниципалитета Рустам Байманбетов и другие.

Глава района отметил, что каждые два месяца проводит совещание, где обсуждаются вопросы реализации данного проекта. Он также сообщил, что из-за нехватки работников и подорожания стройматериалов, строительство проекта не идет быстрыми темпами и сроки могут быть,к сожалению, продлены.

Султан Хамзаев подчеркнул, что сроки на то и определяются, чтобы к нужному периоду сдать объект. Также он отметил, что вопросы не только по срокам, но и по качеству строительства могут возникнуть.

— Люди ждут, что школа будет готова в октябре 2023 года. Этого же добиваются районные власти. Но подрядчик живет своей жизнью. Отставание уже на два квартала. По всей стране строятся столько социальных объектов. Здесь по социалке должен быть жесткий контроль и жесткий спрос, другой формат не работает, — сказал Хамзаев,обращаясь к генеральному подрядчику ООО « Пон» М.Магомедову.

Глава района также отметил, что в муниципалитете строятся сразу три школы.

— В Ногайском районе строятся сразу три новые сельские школы. Большие подвижки в строительстве школы на 100 ученических мест в селе Кумли, а в селе Шумлелик пока закладывают фундамент, — сказал Джамалутдин Эсиргепов.

Позже Федеральный парламентарий на своем ТГ канале написал об отставании сроков завершения строительства школы в селе Батыр-Мурза:

«Здесь речь про ответственность. Понятно, что идёт срыв сроков. Только простые жители будут винить коллективную власть, а не какого-то коммерсанта, который не может построить в срок тот или иной объект. Взял ситуацию по этой школе на депутатский контроль.

Теперь о хороших новостях из Ногайского района. В районе строятся сразу три новые сельские школы. По заверению местных жителей такого внимания со стороны Республики и Федерального центра к району не было никогда!», — сказал Султан Хамзаев.

Источник: Голос степи