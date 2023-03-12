Султан Хамзаев в Ногайском районе посетил КФХ «Бозторгай»

Сегодня, 12 марта, в рамках рабочего визита в Ногайский район КФХ «Бозторгай» посетил депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев, чтобы проинспектировать ход строительства цехов по переработке кожсырья и производству консервов.

Депутата Госдумы в поездке сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, председатель райсобрания муниципалитета Рустам Байманбетов и другие.

Ногайский район является одним из развитых животноводческих районов. То, что сегодня имеется 370 тысяч поголовья, требует современных систем убоя, хранения, заморозки, охлаждения продукции, рассказал Султану Хамзаеву руководитель Минсельхоза РД Мухтарбий Аджеков.

— На сегодняшний день продукция востребована во многих регионах, в основном, Черноморское побережье, московский регион.

Наши животноводы не чувствуют особых проблем со сбытом, потому что есть цеха, которые закупают и дальше отправляют продукцию.

Господдержка со стороны государства есть животноводческим хозяйствам, есть отдельно на овцематку, на килограмм сданной продукции, — отметил М. Аджеков.

Мухтарбий Аджеков рассказал депутату, что такие цеха, как в Ногайском районе начали появляться по республике. И самое большое предприятие находится в Кизилюртовском районе.

В рамках визита, делегация осмотрела всю территорию хозяйства и производственные цеха предприятия.

Источник: Голос степи