Султан Хамзаев в Ногайском районе осмотрел строящийся стадион и мини-поле

Сегодня, 12 марта,в рамках рабочего визита в Ногайский район депутат Госдумы России Султан Хамзаев ознакомился со строительством стадиона в райцентре-селе Терекли- Мектеб, а также посетил мини-поле при средней школе им. Джанибекова. Отметим, эти объекты строятся при поддержке депутата Госдумы С.Хамзаева.

Его сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов,председатель райсобрания муниципалитета Рустам Байманбетов.

В начале Султан Хамзаев посетил мини поле при школе имени Джанибекова.

Напомним, что спортивное сооружение появилось на территории школы в прошлом 2022 году, 20 ноября при непосредственной поддержке депутата Госдумы Султана Хамзаева.

И вот сегодня, дети буквально окружили Хамзаева радостными возгласами.

Отметим, что Султан Хамзаев,Почетный гражданин Ногайского района,считается давним другом молодежи и детей в этом муниципалитете. Благодаря руководителю Федерального проекта «Трезвая Россия» и детутау Госдумы на территории села Терекли –Мектеб – в парке им.Кадрии появились детская площадка и воркаут-площадка. И сегодня депутат обещал главе села Карагас Капашову об установке воркаут-площадки на территории этого населнного пункта.

К тому же, детская футбольная команда по приглашению Хамзаева побывала во Дворце спорта им. А.Алиева. В тот день юные футболисты получили из рук депутата полную спортивную экипировку.

Сегодня дети показали Султану Хамзаеву каким футбольным финтам они научились на новом мини-поле.

Директор школы Курасхан Ярикбаева выразила благодарность от имени учителей, детей и родителей огромную благодарность депутату Государственной Думы России Султану Хамзаеву за помощь в продвижении строительства мини-поля.

Также депутат посмотрел здание школы изнутри, в каком ремонте она нуждается.

Источник: Голос степи