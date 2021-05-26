Султан Хамзаев в «Диалоге на равных»

25 мая на базе РМЦ города Махачкалы состоялась встреча Султана Хамзаева с молодежью Дагестана. Мероприятие проходило в рамках проекта «Диалог на равных» и включало диалоговый формат общения руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» и представителей молодежных организаций республики на различные темы. В рамках беседы были затронуты проблемы девиантного поведения среди молодёжи, а именно употребление алкоголесодержащей продукции, табакокурения, наркомании. По мнению Султана Хамзаева необходимо повысить допустимый возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, что обусловлено завершением психологического созревания человека. В рамках беседы были затронуты и вопросы волонтерства. По словам общественного деятеля, волонтерская деятельность является хорошим лифтом для развития и трудоустройства, и что самое главное позволяет приносить пользу людям и обществу. Напомним, «Трезвая Россия» — федеральный проект, направленный на нивелирование алкогольной и наркотической угрозы, в рамках которого установлено более ста площадок. Также участникам проекта удалось добиться принятия семи законодательных инициатив.

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