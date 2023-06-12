Султан Хамзаев: В день важного Государственного праздника мы ещё раз обращаемся к фундаментальным столпам, на которых прочно стоит наша страна с тысячелетней историей, уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий, культур

Так отметил День России депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем поздравительном обращении к гражданам страны. По его словам поколения наших предков самоотверженным и непрерывным трудом, волей, своим талантом создавали Великую державу, приумножали ее культурный, духовный и социально-экономический потенциал. Они бережно защищали и оберегали страну от варварских нападков, гнусных помыслов и хищнического оскала врагов.

« …Мы искренне любим нашу Родину, гордимся успехами родной страны, в которых заложен бесценный труд наших людей. Вместе, сообща, мы будем делать все, чтобы рос международный авторитет страны, укреплялся наш суверенитет, наша национальная безопасность. Пусть неразрывная связь времён и поколений, традиций и истории станет залогом наших новых побед, экономического и духовного развития Государства.

Желаю всем успехов, благополучия, воплощения в жизнь всех намеченных планов!», — говорится в поздравлении Федерального парламентария Султана Хамзаева.

Источник: Голос степи